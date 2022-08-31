Ферро обвинила бывшего тренера в изнасилованиях и домогательствах в период, когда ей было 15-18 лет

Экс-39-я ракетка мира Фиона Ферро подала заявление на своего бывшего тренера Пьера Бутьера.

Она обвинила его в изнасилованиях и сексуальных домогательствах в период с 2012-го по 2015-й. На тот момент ей было 15-18 лет.

Бутьер, которому сейчас 50 лет, утверждает, что отношения были добровольными. На время разбирательства ему запрещено тренировать несовершеннолетних и общаться с Ферро.

Женский тур будет защищать игроков от тренеров. К этому привели рассказы о домогательствах и манипуляциях

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