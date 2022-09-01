Швентек о том, как ATP и WTA могут снизить напряжение между игроками из России, Беларуси и Украины: «Сейчас уже поздно»

Первая ракетка мира Ига Швентек прокомментировала то, что украинка Марта Костюк не пожала руку белоруске Виктории Азаренко после матча на US Open. Ее спросили, что ATP и WTA могут сделать, чтобы снизить напряжение между игроками из России, Беларуси и Украины.

«Я считаю, что уже поздно. Конечно, никогда не поздно, но ATP и WTA лучше всего было действовать сразу, когда напряжение в раздевалке было серьезным. Сейчас все уже испорчено.

Может быть, в следующий раз нам будет легче. Может быть, кто-то хотя бы организует собрание игроков и покажет, что мы должны быть едины. Даже если одна страна [конфликтует] с другой, мы просто теннисисты. Это грустно, но мы не виноваты.

Такое было бы намного легче сделать сразу. А сейчас уже поздно что-то исправлять.

И сейчас легко говорить, что руководство туров ошиблось, но я и сама тогда не знала, что делать. С другой стороны, эти люди умнее меня, у них должны быть какие-то идеи».

Костюк объяснила, почему не пожала руку Азаренко после матча на US Open

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