Швентек о том, как ATP и WTA могут снизить напряжение между игроками из России, Беларуси и Украины: «Сейчас уже поздно»

Теги US Open ATP WTA Виктория Азаренко Марта Костюк Ига Швентек Теннис

Первая ракетка мира Ига Швентек прокомментировала то, что украинка Марта Костюк не пожала руку белоруске Виктории Азаренко после матча на US Open. Ее спросили, что ATP и WTA могут сделать, чтобы снизить напряжение между игроками из России, Беларуси и Украины.

«Я считаю, что уже поздно. Конечно, никогда не поздно, но ATP и WTA лучше всего было действовать сразу, когда напряжение в раздевалке было серьезным. Сейчас все уже испорчено.

Может быть, в следующий раз нам будет легче. Может быть, кто-то хотя бы организует собрание игроков и покажет, что мы должны быть едины. Даже если одна страна [конфликтует] с другой, мы просто теннисисты. Это грустно, но мы не виноваты.

Такое было бы намного легче сделать сразу. А сейчас уже поздно что-то исправлять.

И сейчас легко говорить, что руководство туров ошиблось, но я и сама тогда не знала, что делать. С другой стороны, эти люди умнее меня, у них должны быть какие-то идеи».

Костюк объяснила, почему не пожала руку Азаренко после матча на US Open

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