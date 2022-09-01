Костюк объяснила, почему не пожала руку Азаренко после матча на US Open

65-я ракетка мира украинка Марта Костюк прокомментировала то, что не пожала Виктории Азаренко руку после матча на US Open (2:6, 3:6).

«Это мое решение, потому что никто из них [игроков из России и Беларуси] публично не осудил […] и действия своих правительств. А я не могу такое поддерживать.

С некоторыми из них у меня были личные отношения, но они ко мне даже не подошли. А у некоторых очень много болельщиков, которые на них равняются. Но они не использовали свою платформу, чтобы распространить правильный посыл, что они не поддерживают […].

К Азаренко у меня нет никакой личной ненависти. Но у нее огромное влияние за пределами тенниса, в Беларуси, она в Совете игроков WTA. Мне кажется, она могла сделать больше – хотя бы в плане личных отношений с игроками.

Я вижу ее каждую неделю. Нет такого, что я о ней говорю, а она где-то на другом конце света. Мы могли бы наладить отношения. Это важная тема, и мне это кажется правильным».

Азаренко о том, что Костюк не пожала ей руку: «Я не удивилась. Но я не считаю, что это важная история»

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