Берреттини о том, чем ему помогли перерывы из-за травмы: «Раньше я был как ребенок – только теннис, теннис, теннис. А тут смог понять, что еще есть в мире»

Маттео Берреттини рассказал, чем ему помогли перерывы из-за травмы. В этом году итальянец пропустил грунтовый сезон из-за операции на руке.

«Думаю, очевидно, что все мы так или иначе развиваемся. Я уже не тот парень, которого можно назвать новичком. Мне 26. Я все еще молод, но ощущаю себя старше, чем раньше. Я обучаюсь тому, что мне нравится.

Раньше я был как ребенок – только теннис, теннис, теннис. А тут смог понять, что еще есть в мире. Думаю, это очень полезно для мозга. Иногда можно перегореть. Мы хотим чего-то слишком сильно, не получаем этого, и что дальше? Ничего хорошего.

Как я уже сказал, важно получать удовольствие от общения с семьей, друзьями, заниматься чем-то другим. Я начал об этом задумываться, потому что психологически нам в теннисе очень тяжело.

Конечно, нам очень повезло, что мы пробились, зарабатываем большие деньги и играем перед тысячами зрителей, но иногда нам нужно заботиться о себе. Этим я и занимаюсь».

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