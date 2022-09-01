Берреттини о матче с Марреем: «Мы друзья, но не лучшие друзья»

14-я ракетка мира поделился ожиданиями от матча против .

– Мы играли в разных условиях. В 2019 году в Пекине – на харде, но в трехсетовом формате. Потом дважды на траве.

Все матчи были отличными битвами. Энди сейчас в гораздо лучшей форме, чем раньше, особенно в прошлом году. Не говоря уже про его достижения за карьеру в целом, он легенда спорта.

Думаю, будет отличный, сложный для меня матч. Но я уверен в себе. Мне всегда нравится здесь играть, особенно на больших кортах, в таких больших матчах, как предстоящий.

Да, будет непросто, но я готов.

– Когда вы обыграли Энди в Штутгарте, то сказали в чемпионской речи, что он преодолел трудности и травмы. Вы близко общаетесь? Вы хорошо знаете Энди?

– Мы друзья, но не лучшие друзья. Просто в хороших отношениях.

Он перенес сумасшедшую операцию на бедре. Все это видели. Нелегко вернуться, особенно когда был №1 в мире. Должно быть, ему пришлось тяжело психологически. Но его воля, его любовь к этому виду спорта вдохновляют. Я всегда этим восхищался.

Мы часто тренируемся вместе. В детстве я смотрел его по телевизору. Матчи против таких теннисистов до сих пор ощущаются как исполнение мечты.

Помню, в 2016-м он играл здесь против . Мой брат тогда играл юниорскую квалификацию. Он разминал Паоло. Я такой: «Ничего себе, ты играешь рядом с Энди, а я с ним в туре».

Я это очень ценю. Поэтому еще больше рад предстоящему матчу.

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