Энди Маррей: «Не думаю, что Серена больше, чем спорт. Например, если она неправильно вела себя на корте, то ее наказывали, как всех остальных игроков»

Трехкратный чемпион «Больших шлемов» ответил на вопрос, могут ли игроки быть больше, чем спорт. Вопрос задали в контексте карьеры .

«Не знаю, могут ли игроки стать больше, чем спорт. Наверное, если бы такое происходило и к некоторым было особое отношение в плане правил, если им бы сходило с рук то, что другим – нет, то, очевидно, это провоцировало бы проблемы.

Не думаю, что можно сказать так о Серене. Например, если она неправильно вела себя на корте, то ее наказывали, как всех остальных игроков.

Не знаю, за те годы, что я играю, у меня никогда не было ощущения, что кто-то был больше, чем спорт. Даже когда Серена не выступала, все равно были прекрасные истории. Роджер мало играл в последнее время, но на корте все равно были замечательные моменты.

Да, к сожалению для всех нас, спорт движется дальше, и в теннисе люди довольно быстро забывают».

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