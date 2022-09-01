Энди Маррей: «Не думаю, что Серена больше, чем спорт. Например, если она неправильно вела себя на корте, то ее наказывали, как всех остальных игроков»

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Трехкратный чемпион «Больших шлемов» Энди Маррей ответил на вопрос, могут ли игроки быть больше, чем спорт. Вопрос задали в контексте карьеры Серены Уильямс.

«Не знаю, могут ли игроки стать больше, чем спорт. Наверное, если бы такое происходило и к некоторым было особое отношение в плане правил, если им бы сходило с рук то, что другим – нет, то, очевидно, это провоцировало бы проблемы.

Не думаю, что можно сказать так о Серене. Например, если она неправильно вела себя на корте, то ее наказывали, как всех остальных игроков.

Не знаю, за те годы, что я играю, у меня никогда не было ощущения, что кто-то был больше, чем спорт. Даже когда Серена не выступала, все равно были прекрасные истории. Роджер мало играл в последнее время, но на корте все равно были замечательные моменты. 

Да, к сожалению для всех нас, спорт движется дальше, и в теннисе люди довольно быстро забывают».

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