Маррей о завершении карьеры Серены: «Не знаю, сколько других игроков повлияли на теннис так же, как она»

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей прокомментировал скорое завершение карьеры Серены Уильямс.

«Да, это грустно, но на каком-то этапе это происходит со всеми игроками. Она не так много играла последние несколько лет. Так что процесс уже был запущен. Но когда слышишь такие новости о великих теннисистах, это всегда грустно. Мне кажется, от таких людей ожидаешь, что они будут играть вечно, они же особенные.

Поэтому становится грустно, когда они завершают карьеру. Надеюсь, в следующие две-три недели мы будем вспоминать яркие моменты ее карьеры, необязательно все должно быть печально. Скорее можно воспользоваться этим временем, чтобы отпраздновать то, чего она достигла на протяжении своей карьеры, и то, что сделала для спорта в целом, потому что это невероятно много.

Не знаю, сколько других игроков повлияли на теннис так же, как она. Возможно, Билли Джин Кинг. Серена отлично играет в теннис, и, как я уже сказал, это будет грустно. Будем надеяться, что все ее поддержат».

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