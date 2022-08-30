Маррей о том, как играл в миксте с Сереной: «Она много шутила – причем так, что я не ожидал. Пересказать шутки не могу, они не совсем приличные»

вспомнил, как играл в миксте с на .

«Когда мы играли, она много шутила – причем так, что я не ожидал. Я был не очень хорошо с ней знакомы. Мы несколько раз общались, но не были близко с ней знакомы. И для меня было здорово, что она так себя вела, потому что я очень нервничал, когда с ней играл.

У нее хорошее чувство юмора, и она выдала несколько шуток, которые помогли мне в начале нашего сотрудничества.

Пересказать я их не могу, они не совсем приличные (улыбается). Но это было классно».

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