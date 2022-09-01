Гарсия третий раз в карьере выиграла 10 матчей подряд

17-я ракетка мира обыграла на Анну Калинскую (6:3, 6:1). Выйдя в третий круг, она повторила свой лучший результат на турнире.

Француженка одержала 10-ю победу подряд. Серия началась в Цинциннати, где она взяла титул.

В 2014-м Гарсия выиграла 11 матчей подряд (титул в Боготе, Кубок Федерации, Мадрид). В 2017-м она провела самую длинную победную серию в карьере – 13 матчей (титул в Ухане, титул в Пекине, Сингапур).

На «Большом шлеме» она теперь встретится с чемпионкой-2019 .

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