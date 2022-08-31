Винус Уильямс о том, не планирует ли уходить из тенниса, как Серена: «Сейчас я сосредоточена на паре»

42-летняя Винус Уильямс ответила, планирует ли она уходить из тенниса, как ее сестра Серена.

– Сейчас я сосредоточена на паре.

– Как возникла идея сыграть пару с Сереной?

– Да, это была идея Серены. Она босс, так что я просто делаю то, что она мне говорит (улыбается).

Мне кажется, мы не играли вместе с 2016 года, но, возможно, я ошибаюсь. У нас были большие победы в паре, будет здорово одержать еще несколько на этой неделе.

– Вы довольно долго не выступали с прошлого августа. Каково было возвращаться после такой долгой паузы?

– Да, это мой самый долгий период без тенниса и без ракетки в руках. Так что для меня это был абсолютно новый опыт – снова взять в руки ракетку и постараться как можно скорее набрать форму, чтобы быть готовой к US Open. Это было нелегко.

Эпизодически можно показывать классный теннис, но длительный простой дает о себе знать. С этим ничего не поделаешь главное окончательно не заржаветь (улыбается).

Я очень рада, что этим летом случилось столько хорошего. Я вернулась и показала все, что могла в нынешних обстоятельствах.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе