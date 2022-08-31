Коллинс о том, как проводила перерыв из-за травмы шеи: «Ловила лобстеров. Мой отец был рыбаком, я всю жизнь на воде»

Даниэль Коллинс прокомментировала то, что не выступала с июля из-за травмы шеи. Сегодня она обыграла Наоми Осаку в первом круге US Open – 7:6, 6:3.

– Весь год меня беспокоит травма шеи, и пока нет изменений. К сожалению, у меня было недостаточно времени на восстановление. Чтобы стало легче, нужен покой. Но когда я снова начинаю играть, боль возвращается.

Когда я впервые столкнулась с этим в начале года, я подумала, что буду чередовать выступления с отдыхом, и все со временем наладится. Но физически я просела, и из-за этого появились другие проблемы.

Из-за них приходилось снова брать отпуск, а потом возвращаться и не чувствовать себя на 100% готовой морально и физически. Поражения в этот момент только подрывают твою уверенность. Это может быть очень неприятно.

После турнира в Швейцарии я поняла, что мне нужен тайм-аут и какое-то время на адекватный тренировочный блок. Это было очень важно для меня в плане уверенности. Я провела много часов на корте и за его пределами, готовясь физически и морально. За это время я также работала над подачей. Так что мне правда не хватало тренировок.

– Тяжело ли брать паузу в выступлениях и тренироваться, зная, что из-за этого потеряешь очки?

– Конечно, я люблю соревноваться, быть в туре, но постараюсь ответить честно. Когда я отдыхаю, то наслаждаюсь жизнью, хорошо провожу время дома с семьей и друзьями, ловлю лобстеров, и в целом делаю то, что мне обычно не удается, когда я езжу на турниры. Я наслаждаюсь каждой секундой.

Если бы у меня было больше возможностей делать такие перерывы, я бы точно ими пользовалась. Я люблю соревноваться, но думаю, что при этом важно иметь нормальную жизнь, отдыхать и не жить как кочевник, меняя локации каждую неделю. Все это очень весело, я благодарна судьбе за свой путь, но я с удовольствием провожу время дома.

Я всегда говорю, что если бы могла как-то работать из дома, я бы так и сделала.

– Когда вы начали ловить лобстеров?

– Я живу во Флориде, там все рыбачат. Мой отец раньше зарабатывал этим на жизнь. И я всю жизнь на воде.

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