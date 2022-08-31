Петкович о том, что завершает карьеру после US Open: «Последние 5 дней единственной эмоцией была чистая грусть. Так много плакать – утомительно»

Экс-девятая ракетка мира прокомментировала завершение карьеры. , скорее всего, стал ее последним турниром, и в первом круге она уступила Белиде Бенчич – 2:6, 6:4, 4:6.

«Последние пять дней были очень тяжелыми. Я не знаю, как Серена со всем справляется.

Единственной эмоцией была чистая грусть. И это даже не так плохо, но выматывает. Так много плакать – утомительно.

Думаю, для меня... Простите (плачет).

Я все еще люблю теннис, но тело уже не позволяет мне играть и тренироваться так, как я хочу. Этот год стал первым, когда у меня постоянно были травмы. Раньше я травмировалась, восстанавливалась и могла играть. Но в этом году мне постоянно приходилось пропускать турниры, играть на обезболивающих и противовоспалительных.

Именно это заставило меня принять это решение, а не отсутствие желания играть. В каком-то смысле это самое грустное».

Также Петкович рассказала, чем хотела бы запомниться в туре.

«Надеюсь тем, как я играла сегодня. Я всегда боролась за каждое очко, всегда была максимально профессиональной, следила за собой, была открыта к новым методам тренировок.

И для меня важнее всего уважение к игре и соперницам. Я так благодарна тем, что стала частью WTA (плачет). Простите.

Я так благодарна тем, что стала частью , благодарна игрокам и женщинам, которые меня вдохновляли. Я никогда не думала, что смогу соревноваться с такими потрясающими спортсменками – соревноваться упорно и каждый день. За это я благодарна больше всего».

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