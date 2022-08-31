Карацев впервые проиграл матч с 2:0 по сетам

Россиянин Аслан Карацев в первом круге уступил – 6:1, 7:5, 4:6, 1:6, 4:6.

Карацев впервые в карьере проиграл матч, в котором вел 2:0 по партиям. В целом он провел шестой пятисетовик и потерпел третье поражение.

Всего в этом году у Карацева 15 побед и 23 поражения. Он проиграл пять из последних шести матчей.

Фоньини, в свою очередь, девятый раз отыгрался с 0:2 по сетам и довел баланс в пятисетовиках до 24:14.

Теперь итальянец сыграет с .

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