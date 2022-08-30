Дарья Снигур: «Сейчас у меня нет тренировочной базы. Моя база была в Киеве»

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124-я ракетка мира Дарья Снигур рассказала о трудностях с организацией тренировок.

20-летняя украинка в первом круге US Open обыграла №7 в мире Симону Халеп.

«[Раньше] мы с Ларисой [Нейланд] занимались в Киеве. Теперь она живет в США, а перед US Open была в Риге. Мы несколько дней потренировались, и я старалась удержать как можно больше информации.

У меня были планы играть в основных сетках на «Шлемах», закрепиться в топ-100. Но теперь планы изменились, потому что моя база была в Киеве. Так что сейчас я стараюсь просто удержать свою позицию в рейтинге, играть квалификацию на «Шлемах», выигрывать один-два матча.

Сейчас очень сложно, потому что у меня нет базы. Я живу в Варшаве, а мой тренер – в США. Но я не хочу переезжать в США, потому что Польша рядом с Украиной. Мне в Европе лучше. Но кто знает. Если мне будет нужна Лариса, я поеду в США с ней тренироваться. Но если она приедет в Европу, мы будем тренироваться постоянно.

Сейчас я играю за Украину, за украинский народ. Я хочу жить в этой стране, когда [...] кончится».

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