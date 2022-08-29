Снигур в матче с Халеп одержала первую победу уровня тура

Теги US Open WTA Симона Халеп Дарья Снигур Теннис

20-летняя Дарья Снигур в первом круге US Open обыграла седьмую ракетку мира Симону Халеп – 6:2, 0:6, 6:4. В решающем сете №124 рейтинга вела 5:1, но после этого проиграла три гейма подряд (упустив два матчбола) и при 5:4 уступала 0:30.

Украинка прошла квалификацию и дебютировала в основной сетке «Большого шлема». Также она впервые обыграла соперницу из топ-10 – и вообще впервые выиграла матч на уровне WTA.

Теперь Снигур сыграет Магдаленой Фрех или Ребеккой Марино.

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