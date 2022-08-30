US Open: Ринки Хиджиката — Рафаэль Надаль прямая трансляция

Во второй день Открытого чемпионата США по теннису, 31 августа, в рамках матчей первого круга третья ракетка мира Рафаэль Надаль проведет матч с австралийским теннисистом японского происхождения Ринки Хиджикатой.

Матч пройдет на центральном корте турнира — стадионе Артура Эша, начало в 02:00 по московскому времени. Прямую видеотрансляцию вы сможете увидеть на сайте Sports.ru.

Рафаэль Надаль является четырехкратным победителем US Open. В последний раз он выигрывал титул на кортах Нью-Йорка в 2019 году. У испанца есть шанс в 23-й раз выиграть турнир Большого шлема и улучшить свой рекорд.

Ринки Хиджиката занимает 128 позицию в рейтинге ATP. В Открытом чемпионате США по теннису он принимает участие во второй раз. В прошлом году он не смог преодолеть барьер первого круга.

По мнению букмекеров, у австралийца шансов практически нет. «Лига Ставок» предлагает на победу Надаля коэффициент 1,01, выигрыш Хиджикаты оценивается коэффициентом 18,00.