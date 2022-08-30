US Open: Фабио Фоньини — Аслан Карацев прямая трансляция

Сегодня, 30 августа, на Открытом чемпионате США по теннису в рамках первого раунда свой матч проведет четвертый российский участник мужской сетки Аслан Карацев. Его соперником будет итальянский теннисист Фабио Фоньини.

Ориентировочное начало поединка в 22:30 по московскому времени. Любители тенниса смогут посмотреть прямую видеотрансляцию и поболеть за нашего теннисиста на сайте Sports.ru.

Аслан Карацев занимает 38 позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов. Лучшим его достижением на турнире US Open является выход в третий раунд в 2021 году. Фабио Фоньини расположился на 60-й строке рейтинга, в 2015 году он смог выйти в четвертый раунд турнира, и это его максимальное достижение на кортах Нью-Йорка.

Букмекеры оценивают шансы обоих теннисистов в этом матче как примерно равные, но все же преимущество отдают россиянину. «Лига Ставок» предлагает на победу Карацева коэффициент 1,73, успех Фоньини оценивается коэффициентом 2,11.