US Open: Ласло Дьере — Андрей Рублев прямая трансляция

Сегодня, 30 августа, во второй день Открытого чемпионата США по теннису US Open 2022 в Нью-Йорке состоится матч россиянина Андрея Рублева против сербского теннисиста Ласло Дьере.

Матч начнется не ранее 19:15 по московскому времени. Прямую онлайн-видеотрансляцию можно будет посмотреть на сайте Sports.ru

Лучшее достижение Андрея Рублева на US Open — выход в четвертьфинал в 2017 и 2020 годах. Ласло Дьере в 2018 году смог выйти во второй круг чемпионата. Российский теннисист в рейтинге ATP занимает 11-ю позицию, его соперник расположился на 64-й строке рейтинга.

Фаворитом у букмекеров считается российский теннисист. «Лига Ставок» предлагает на его победу коэффициент 1,11, успех его оппонента оценивается коэффициентом 6,80.