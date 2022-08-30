Стефанос Циципас: «В теннисе даже в лучшие времена ты понимаешь, что довольно скоро наступит момент, когда вокруг будут не одни только лепестки роз»

Пятая ракетка мира рассказал о готовности к тяжелым периодам в карьере.

«Теннис – сложный спорт, психологически он очень сложный. Даже в лучшие времена ты понимаешь, что довольно скоро наступит момент, когда все будет не так блестяще и прекрасно, когда вокруг будут не одни только лепестки роз. Ты не очень долго пробудешь в райском саду.

И это реальность, к которой нам нужно быть готовыми».

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