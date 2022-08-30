Стефанос Циципас: «В теннисе даже в лучшие времена ты понимаешь, что довольно скоро наступит момент, когда вокруг будут не одни только лепестки роз»

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Пятая ракетка мира Стефанос Циципас рассказал о готовности к тяжелым периодам в карьере.

«Теннис – сложный спорт, психологически он очень сложный. Даже в лучшие времена ты понимаешь, что довольно скоро наступит момент, когда все будет не так блестяще и прекрасно, когда вокруг будут не одни только лепестки роз. Ты не очень долго пробудешь в райском саду.

И это реальность, к которой нам нужно быть готовыми».

Воу, Циципас влетел №94 на старте US Open: проиграл 11 геймов подряд, жаловался на локоть и безумно много ошибался

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