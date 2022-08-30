Циципас о том, что потерял шанс стать №1 после US Open: «Все равно постараюсь заработать как можно больше очков до конца года. Очень хочу завершить его в топ-3»

Пятая ракетка мира высказался о том, что потерял шанс возглавить рейтинг по итогам из-за вылета в первом круге. Теперь стать №1 могут четверо: Даниил Медведев, Рафаэль Надаль, Карлос Алькарас и Каспер Рууд.

«Я был очень мотивирован и заряжен энергией перед началом US Open, потому что знал, что благодаря этому турниру могу приблизиться к первому месту. Было бы очень странно, если бы я об этом не задумался, потому что я мечтал об этом с детства и знаю, что сейчас у меня есть шанс сделать шаг вперед.

Все пошло не по плану. Иногда нужно просто отпустить ситуацию, не думать о ней, не давить на себя слишком сильно, но это трудно, потому что ты видишь возможность и не хочешь облажаться и ее упустить.

Мои шансы, наверное, немного упали. После US Open разрыв увеличится, но я все равно постараюсь заработать как можно больше очков до конца года. Я очень хочу завершить его в топ-3. Впереди новые возможности».

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