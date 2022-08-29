Маррей победил в трех сетах на ТБШ впервые с «Уимблдона»-2017

51-я ракетка мира Энди Маррей в первом круге US Open обыграл №27 Франсиско Серундоло – 7:5, 6:3, 6:3 за 2 часа 42 минуты.

Британец одержал трехсетовую победу на «Большом шлеме» впервые с «Уимблдона»-2017. Пять лет он обыграл Бенуа Пэра в четвертом круге домашнего «Шлема» (7:6, 6:4, 6:4).

«Мне показалось, что мы сыграли пятисетовик (улыбается). Сегодня очень тяжелые условия, очень влажно и жарко. Но я доволен тем, как справился», – сказал чемпион-2012 в интервью на корте.

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