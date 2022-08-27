Даниил Медведев: «Уверен, мы и через 100 лет будем говорить о Серене Уильямс»

Первая ракетка мира ответил, есть ли у него истории или воспоминания, связанные с Сереной Уильямс.

«У меня нет связанных с ней историй. Мы общались пару разу. Наверное, есть какая-нибудь, но я не помню.

Я всегда говорю, что, когда впервые взял ракетку, мне было 6 лет, но я не помню, когда начал смотреть теннис. Скажем, через полгода, через год. Показывали «Большие шлемы», крупнейшие турниры в мире. Серена уже была там. Не уверен, была ли она №1 в мире. Они вместе с Винус выходили в финалы «Больших шлемов», обе много выигрывали. Серена уже выигрывала чуть больше.

Она сильная женщина в мире тенниса. Это круто. 20 лет спустя я сам в туре, уже добился определенных успехов, а Серена до сих пор играет, проводит свой последний .

Это просто легендарно. Каждый раз, когда я видел ее лично, вокруг нее была эта легендарная аура, с которой, наверное, нелегко жить, потому что именно поэтому все от нее фанатеют. Может, папарацци фотографируют, люди подходят.

У нее есть и будет потрясающее теннисное наследие. Уверен, мы и через 100 лет будем говорить о Серене Уильямс».

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