Медведев о возвращении Серены: «Она как Роджер, как Рафа, как Новак. Даже в 50 лет все игроки будут обеспокоены, что они могут побеждать на турнирах»

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Первая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал возвращение Серены Уильямс в тур. Она пропустила год, но выступит в Истбурне в паре, а потом на «Уимблдоне».

«Серена как Роджер [Федерер], как Рафа [Надаль], как Новак [Джокович].  Даже если они завершат карьеру, а потом в 50 лет решат вернуться, я не гарантирую, что у них хорошо получится, что они будут выигрывать, но я уверен, что все игроки будут обеспокоены, что они еще могут побеждать на турнирах.

Я считаю ее самой сильной теннисисткой в истории. Почти вся статистика на это указывает. Конечно, у нее есть шанс на победу.

Я не знаю, буду ли смотреть. Когда я не участвую в турнире, мне трудно смотреть его по телевизору, потому что самому хочется играть. Но если она дойдет до четвертьфинала, например, я точно включусь».

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