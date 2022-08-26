Надаль о том, что Джокович пропустит US Open: «Мы уже довольно давно знали, что Новак не сыграет»

Рафаэль Надаль прокомментировал то, что Новака Джоковича не пустили на US Open, поскольку серб не привит от коронавируса.

«Так или иначе, мы уже довольно давно знали, что Новак не сыграет, если не будет никаких изменений в правилах. Об этом было известно еще несколько месяцев назад.

С моей точки зрения, это очень печальная новость. Всегда обидно, когда лучшие игроки мира не участвуют в турнире из-за травм или по другим причинам. Всегда большая потеря, когда один из лучших игроков в истории пропускает «Большой шлем».

Как я уже говорил, тяжело болельщикам, тяжело турниру. На мой взгляд, игрокам тоже тяжело, потому что мы хотим соревноваться с лучшими.

Но, с другой стороны, я повторяю то, что говорил много раз: спорт в некотором смысле больше, чем любой игрок. Как известно, я пропустил много важных турниров в карьере из-за травм. В прошлом году меня здесь не было, и два года назад тоже. Но турнир и теннисный мир на этом не заканчиваются.

Даже если это не очень хорошая новость для всех, мир продолжается, и теннис будет продолжаться после меня, после Новака, после Роджера. Каждый год на «Больших шлемах» будут чемпионы. Вот и все.

Вне всяких сомнений, Новак – один из самых важных игроков в нашем спорте за последние 20 лет. Лично мне жаль, что он не может приехать».

Джокович – антиваксер? Он говорит, что нет, но из-за нежелания прививаться пропустит второй «Шлем»

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