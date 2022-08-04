Лендл о борьбе за звание величайшего игрока в истории: «Жаль, что сейчас в нее вмешалась политика – из-за вопроса вакцинации»

Экс-первая ракетка мира Иван Лендл рассказал, кого считает величайшим игроком в истории – Роджера Федерера, Новака Джоковича или Рафаэля Надаля.
«Эта история еще не окончена. Можно будет говорить, когда все трое попрощаются. Но сейчас кажется, что Роджер выпал из борьбы, потому что уже давно не играл и он старше всех.
Вообще очень интересно наблюдать за этой борьбой. Только жаль, что сейчас в нее вмешалась политика – из-за вопроса вакцинации. Надеюсь, через 20 лет нам не придется смотреть на это с такой стороны и сомневаться в том, кто величайший, из-за политики.
Если Новак, несмотря на это, выиграет больше всех «Шлемов», то мы получим ответ. Если Рафа выиграет больше, то ему придется отвечать на вопросы о том, что Новак не мог играть из-за вакцинации. И, по-моему, это несправедливо.
Я бы хотел, чтобы кто-то из них лидировал в отрывом в два-три-четыре «Шлема». Мне все равно, кто это будет, у меня нет фаворита. Но я бы хотел этого для ясности».
В этом году Джокович пропустил Australian Open из-за того, что не привился от коронавируса. Кроме того, по этой причине он, скорее всего, не сыграет на US Open.
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