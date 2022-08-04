Лендл о борьбе за звание величайшего игрока в истории: «Жаль, что сейчас в нее вмешалась политика – из-за вопроса вакцинации»

Экс-первая ракетка мира рассказал, кого считает величайшим игроком в истории – , или .

«Эта история еще не окончена. Можно будет говорить, когда все трое попрощаются. Но сейчас кажется, что Роджер выпал из борьбы, потому что уже давно не играл и он старше всех.

Вообще очень интересно наблюдать за этой борьбой. Только жаль, что сейчас в нее вмешалась политика – из-за вопроса вакцинации. Надеюсь, через 20 лет нам не придется смотреть на это с такой стороны и сомневаться в том, кто величайший, из-за политики.

Если Новак, несмотря на это, выиграет больше всех «Шлемов», то мы получим ответ. Если Рафа выиграет больше, то ему придется отвечать на вопросы о том, что Новак не мог играть из-за вакцинации. И, по-моему, это несправедливо.

Я бы хотел, чтобы кто-то из них лидировал в отрывом в два-три-четыре «Шлема». Мне все равно, кто это будет, у меня нет фаворита. Но я бы хотел этого для ясности».

В этом году Джокович пропустил из-за того, что не привился от коронавируса. Кроме того, по этой причине он, скорее всего, не сыграет на .

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