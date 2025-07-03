Рублев о психологических проблемах Зверева: «Это вообще не связано с теннисом. Теннис – просто триггер»

Андрей Рублев прокомментировал психологические проблемы Александра Зверева.

Ранее третья ракетка мира после вылета в первом круге «Уимблдона» заявил , что ощущает одиночество и пустоту, а также думает о терапии.

«Если честно, это вообще не связано с теннисом. Это все то же самое. Просто можно найти отговорки вроде того, что ты устал или морально вымотан от постоянных игр, но на самом деле дело не в теннисе. Теннис – это всего лишь спусковой крючок.

Так что это что-то внутри, с чем надо разобраться. Такое случается со всеми, потому что Саше нравится теннис, и Касперу [Рууду], и многим другим игрокам тоже. А те, кто не любит теннис, спокойнее. Им и правда все равно, потому что у них, возможно, другие приоритеты. А у тех, кто любит теннис, именно теннис и становится спусковым крючком.

Если сказать Саше или кому-то другому взять паузу, то будет тяжело, потому что он обожает играть. Касперу тоже нелегко. Может, это из-за того, что сейчас мы играем на траве, но я знаю, что ему тоже непросто взять и остановиться. Уверен, он тренируется. Нельзя просто сказать: «Я беру паузу и иду лежать на пляже». Нет, он точно готовится. Так что да, как я и сказал, дело вообще не в теннисе. Теннис – просто триггер», – отреагировал Рублев.

Зверев в яме – на корте ему одиноко, в жизни ничего не радует