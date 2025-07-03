Рублев о работе с Сафиным: «Со мной он очень строгий»

Андрей Рублев рассказал о том, как ему помогает Марат Сафин.

Экс-первая ракетка мира тренирует Рублева с начала грунтового сезона.

– Как бы вы описали ваше психологическое состояние сейчас по сравнению с прошлым годом?

– Намного лучше, но это не было связано с теннисом. Только со мной. Теннис я всегда любил всем сердцем. Так что с ним это не было связано. Я просто столкнулся с тем, что был абсолютно потерян. И сейчас все намного лучше.

– Помогал ли вам кто-то?

– Я получал помощь отовсюду, откуда можно, но в конце концов мне очень помог Марат Сафин (улыбается).

– И как с ним все идет сейчас?

– Хорошо. Ну, надеюсь (смеется). Нет, все идет хорошо.

– Расскажи об этих разговорах.

– На самом деле, там нечего особо рассказывать. Со мной он очень строгий.

– С собой он строгим не был (смеется).

– Не был, но со мной он очень строгий (улыбается). Если он говорит, то только тогда, когда нужно. Так что... Он сохраняет дистанцию между игроком и тренером. Но это хорошо, он очень классный парень и он мне очень нравится.