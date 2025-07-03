Надаль о гибели Жоты и его брата в ДТП: «Выражаю всю свою любовь, поддержку и сочувствие его жене, детям, родным и друзьям»

Рафаэль Надаль отреагировал на гибель Диогу Жоты и его брата в ДТП.

Форвард «Ливерпуля» и сборной Португалии и его младший брат Андре сегодня погибли в ДТП в Испании.

«Печальная и болезненная новость 😔.

Выражаю всю свою любовь, поддержку и сочувствие его жене, детям, родным и друзьям в это тяжелое время.

Покойтесь с миром, Диогу Жота и Андре Силва», – написал Надаль в твиттере.