Осака об образе на «Уимблдоне»: «Спойлер: на US Open будет очень эффектный образ. Поэтому я подумала, что, может быть, здесь мне стоит одеться очень спокойно»

Наоми Осака прокомментировала платье, в котором играет на «Уимблдоне».

«Я хотела кое-что сделать, но потом мне стало очень неловко, потому что мне всегда приходится как будто себя заводить, или мне начинает казаться, что я делаю слишком много. Так как это «Уимблдон», и я не видела, чтобы кто-то что-то делал, я почувствовала, что снова одна буду выделяться.

Спойлер: на US Open будет очень эффектный образ. Поэтому я подумала, что, может быть, на этом турнире мне стоит одеться очень спокойно».