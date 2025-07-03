Осака об образе на «Уимблдоне»: «Спойлер: на US Open будет очень эффектный образ. Поэтому я подумала, что, может быть, здесь мне стоит одеться очень спокойно»
Наоми Осака прокомментировала платье, в котором играет на «Уимблдоне».
«Я хотела кое-что сделать, но потом мне стало очень неловко, потому что мне всегда приходится как будто себя заводить, или мне начинает казаться, что я делаю слишком много. Так как это «Уимблдон», и я не видела, чтобы кто-то что-то делал, я почувствовала, что снова одна буду выделяться.
Спойлер: на US Open будет очень эффектный образ. Поэтому я подумала, что, может быть, на этом турнире мне стоит одеться очень спокойно».
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Tennis.com
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