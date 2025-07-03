Хуркач перенес артроскопию колена

Хубер Хуркач сообщил, что перенес артроскопию коленного сустава.

«Последние несколько неделю у меня были проблемы с коленом – боль, скопление жидкости и другие вещи, из-за которых было тяжело тренироваться и соревноваться. Мы рассмотрели разные варианты и решили, что артроскопия, которую я сделал в этот понедельник, будет лучшим решением.

Во время процедуры удалили разросшуюся синовиальную оболочку, которая вызывала воспаление, боль и все сопутствующие проблемы.

Сейчас я начинаю восстановление и вернусь на корт только тогда, когда буду готов на все 110%. Спасибо всем за поддержку, для меня это действительно много значит. Жду не дождусь, когда снова смогу выйти на корт.

Желаю всем отличного «Уимблдона»! В этом году буду следить за ним с дивана».

Поляк получил травму после падения на прошлогоднем «Уимблдоне».