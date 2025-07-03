Петрова о вылете сеяных на «Уимблдоне»: «Трава такое покрытие – на нем надо выходить и не задумываться, просто играть, и можно победить любого»

Надежда Петрова прокомментировала начало «Уимблдона».

Ранее в первом круге в мужской сетке проиграли 13 сеяных, включая Даниила Медведева, Александра Зверева, Лоренцо Музетти и Хольга Руне. Это повторение рекорда «Больших шлемов» по числу сеяных игроков, не вышедших во второй круг.

В женской сетке в первом круге проиграли десять сеяных, включая двух теннисисток из топ-3.

«Столько сенсаций – я даже не припомню в свое время, чтоб такое количество игроков сеяных повылетали, не дошли до третьего круга, да вообще вылетели в первом круге. Что это говорит? Трава такое покрытие – на нем надо выходить и не задумываться, просто играть, стараться выкладываться, и можно победить любого.

Очень интересно, что будет дальше какие нас ждут дальше сенсации. Будем смотреть, переживать за наших сегодня. Надеюсь, все не пройдет без потерь, хотя есть сложные матчи и против сеяных, поэтому нужно брать за пример, что их действительно можно обыгрывать. Надо выходить и просто делать свое дело, не задумываясь об исходе матча», – заявила экс-третья ракетка мира.