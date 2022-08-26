Андрей Чесноков: «Котов может войти в топ-50. У него очень хорошее чувство мяча»

Андрей Чесноков поделился мнением о шансах Павла Котова выйти в основную сетку US Open. Сегодня россиянин сыграет с Фернандо Вердаско в финале квалификации.

«Меня очень порадовал Павел Котов. Он очень хороший игрок, у него потрясающее чувство мяча. Он может войти в топ-50, все данные для этого есть. Надеюсь, Котов выйдет в основную часть турнира.

Вердаско настолько опытный игрок, в свое время он обыгрывал всех лидеров. Сейчас он уже не тот игрок, что раньше, все-таки ему уже 38 лет. Тем не менее, для Котова матч будет непростой. Я думаю, шансы 50 на 50», – цитирует Чеснокова ТАСС.

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