Шамиль Тарпищев: «Медведев готов к US Open и может хорошо там выступить»

Шамиль Тарпищев поделился мнением о готовности Даниила Медведева к US Open. На прошлой неделе россиянин дошел до полуфинала «Мастерса» в Цинциннати, где уступил Стефаносу Циципасу.

«В Цинциннати по игре Даня выглядел нормально, кроме подачи. Проиграл полуфинал за счет того, что неровно подавал и был низкий процент первой подачи. По игровым качествам если взять, то много выигрывал и выглядел в целом неплохо.

Сейчас ничего страшного нет, что не смог выйти в финал или одержать победу. Он готов к Открытому чемпионату США и может хорошо там выступить, абсолютно, был бы только удачный жребий», – цитирует Тарпищева ТАСС.

Медведеву навредили фейерверки. Вместе с тактикой Циципаса и бедой на подаче привели к поражению в Цинциннати

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