Квитова о победе Гарсия в Цинциннати: «Когда она проседала, на помощь приходили эйсы. Это чемпионское качество, и у меня сегодня так не получилось»

Петра Квитова прокомментировала поражение от Каролин Гарсия в финале турнира в Цинциннати. Чешка уступила 2:6, 4:6.

«Главный трофей выиграла не я, но Каролин играла очень, очень хорошо. Когда она проседала, на помощь приходили эйсы. Это чемпионское качество, и у меня сегодня так не получилось».

Также она высказалась об игре француженки.

«Ну, после матча же поставили песню «Девочка в огне» (трек Алиши Киз – Sports.ru). Думаю, это описание подходит ей лучше всего».

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