Гарсия стала первой теннисисткой, выигравшей турнир WTA 1000 из квалификации. Она впервые с 2019-го войдет в топ-20

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Экс-четвертая ракетка мира Каролин Гарсия в финале турнира в Цинциннати обыграла Петру Квитову – 6:2, 6:4.

Гарсия, на этой неделе обыгравшая трех теннисисток топ-10, стала первой теннисисткой, выигравшей титул WTA 1000, выйдя в основную сетку из квалификации.

Всего француженка выиграла 10-й титул и третий раз победила на уровне WTA 1000 – в 2017-м она взяла титулы в Ухане и Пекине.

В целом с начала июня француженка выиграла 27 матчей – больше всех в туре.

За счет этого титула Гарсия впервые с марта 2019 года войдет в топ-20.

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