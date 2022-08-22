Гарсия о победах в Варшаве и Цинциннати: «Каждый титул очень важен – и на уровне WTA 250, и на уровне 1000»

Каролин Гарсия прокомментировала то, что выиграла два титула за месяц. В конце июля она выиграла турнир в Варшаве, а вчера – в Цинциннати.

«Это настоящее наслаждение и счастье. Каждая победа и каждый титул очень важны – и на уровне WTA 250, и на уровне 1000. Это трудно описать, но я благодарна за очередную классную неделю. Для меня это особенное событие.

Каждый раз мне приходилось сосредотачиваться на себе, на своей игре, на том, что я могу сделать, как быть более агрессивной, как стать лучше. Я старалась не заглядывать слишком далеко – просто каждый день делала, что должна, и теперь трофей у меня.

На турнире WTA 1000 все происходит очень быстро. Каждое утро нужно перестраиваться. Это сложное испытание, но я очень довольна тем, как мы справились».

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