Циципас о финале против Чорича, который отыграл у него 6 матчболов в предыдущей встрече: «Я готов. Я знаю, что играть с ним – непростая задача»

Седьмая ракетка мира Стефанос Циципас прокомментировал финал «Мастерса» в Цинциннати против Борны Чорича.
В личных встречах счет 1:1. С одного матча Чорич снялся после пяти геймов, а на US Open-2020 отыграл у грека шесть матчболов.
«Я готов. Я знаю, что играть с ним – непростая задача. Он возвращается после травмы, показывает отличный теннис. И в финале он будет работать изо всех сил», – сказал Циципас.
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