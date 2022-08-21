Гарсия о травме в полуфинале Цинциннати: «Провела много матчей, а это напряжение и все такое. Поэтому выскакивают всякие странные вещи»

прокомментировала травму левого предплечья, полученную в полуфинале Цинциннати против (6:2, 4:6, 6:1). Она вызвала врача во втором сете.

«Я не знаю, что происходит. С начала года произошло много странных вещей, и мы просто стараемся с ними справляться.

Я уже давно приехала в Цинциннати, провела много матчей, а это напряжение и все такое. Поэтому выскакивают всякие странные вещи.

Нужно просто принять то, что ты чувствуешь себя не на 100%. И я уверена, что нам удастся подготовиться к финалу».

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