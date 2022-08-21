Гарсия выиграла у топ-10 третий матч за неделю и стала первым квалифаером в финале WTA 1000

Экс-четвертая ракетка мира Каролин Гарсия в полуфинале турнира в Цинциннати обыграла №7 Арину Соболенко – 6:2, 4:6, 6:1.
В Цинциннати Гарсия прошла квалификацию. Она стала первой теннисисткой, добравшейся до финала на уровне WTA 1000, из квалификации.
Всего француженка третий раз вышла в решающий матч на таком уровне – в 2017-м она взяла титулы в Ухане и Пекине.
По ходу турнира в Цинциннати Гарсия обыграла трех теннисисток топ-10. Всего у нее теперь 21 победа на десяткой (при 46 поражениях). В целом с начала июня француженка выиграла 26 матчей – больше всех в туре.
За счет этого результата Гарсия станет 22-й ракеткой мира, а в случае победы над Петрой Квитовой в финале – вернется в топ-20.
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