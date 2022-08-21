Гарсия о выходе в финал в Цинциннати: «Не задаю себе слишком много вопросов о будущем, хотя мне это вообще-то свойственно»

Каролин Гарсия прокомментировала то, что вышла в финал Цинциннати из квалификации. В полуфинале она победила №7 Арину Соболенко – 6:2, 4:6, 6:1. Матч дважды прерывался из-за дождя.
«Чувствую себя отлично. Впервые за много лет вышла в финал WTA 1000, и сценарий сегодня был просто невероятным. Нам пришлось несколько раз останавливаться, мы не знали, когда вернемся на корт.
Ждать приходилось долго, и в эти моменты ты не знаешь, что делать. Я очень довольна тем, как провела последний перерыв при счете 3:1 в третьем сете. Я была готова к каждому розыгрышу. Это все и решило.
На этой неделе у меня многое получается. Но особенно хорошо то, что я стараюсь оставаться в моменте по ходу каждого матча. Если одерживаешь отличную победу, надо насладиться этим чувством. Это часть процесса.
Но следующий день – уже новый. Иногда в первые часы ощущения бывают не очень, но это не значит, что день будет плохим. Так что я просто жду и смотрю, как все повернется. Не задаю себе слишком много вопросов о будущем, хотя мне это вообще-то свойственно.
Я учусь, и команда мне помогает. Это одно из самых важных достижений этой недели – я принимаю обстоятельства и просто выкладываюсь».
В финале Гарсия сыграет с Петрой Квитовой, которой уступает 3:5 в личных встречах.
«Она большая чемпионка, уже выиграла много титулов, «Большие шлемы». Она агрессивная, левша, хорошая подача, хороший форхенд. Ее игру трудно прочесть.
Наверное, как и сегодня, победит та, кто сыграет более агрессивно. Против таких соперниц нужно стараться играть агрессивнее, лучше двигаться».
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