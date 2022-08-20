Даниил Медведев: «Обычно, если я хорошо выступаю в Цинциннати, то потом хорошо выступаю и на US Open»

Даниил Медведев оценил свою игру на турнире в Цинциннати. Россиянин впервые в сезоне вышел в полуфинал «Мастерса».

«В целом, я доволен своим уровнем. Если я смогу продолжать играть в том же духе и что-то менять прямо по ходу матчей, то смогу обыграть кого угодно.

На «Мастерсах» очень высокая конкуренция, потому что уже в первом матче приходится играть с сильным соперником. Даже на «Больших шлемах» есть два простых раунда, где тебе попадается кто-то из конца топ-100 или квалифаер, не входящий в сотню. Хотя случаются и прорывы. Например, Ботик далеко прошел на прошлогоднем US Open, не будучи игроком топ-100.

Здесь мне сразу попался Ботик, а он уже №25 в мире. Так что на «Мастерсах» первые матчи бывают очень тяжелыми. В Монреале я играл с Кириосом, и это было испытание. Пока у меня все складывается отлично.

Обычно, если я хорошо выступаю в Цинциннати, то потом хорошо выступаю и на US Open».

Медведев бросил настолько волшебную свечу, что сам не понял, как попал. И вообще напомнил, как он прекрасен