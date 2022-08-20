Медведев о том, что «70% Земли покрывает вода, а остальные 30% – Даниил Медведев»: «Да, защита была потрясающей»

Первая ракетка мира прокомментировал шутку о своей обороне. После розыгрыша в матче с Тэйором Фрицем в аккаунте Tennis TV написали, что 70% Земли покрывает вода, а остальные 30% – Даниил Медведев.

«Это был потрясающий розыгрыш. Я его еще раз посмотрел на телефоне, и когда я вытащил мяч, я чуть не упал. Я так отчаянно хотел достать мяч, что чуть не упал.

А про шутку – мы с другом посмеялись. Он мне ее прислал.

Да, защита была потрясающей. Всегда так не получится, но тут у меня вышла отличная свеча».

Медведев бросил настолько волшебную свечу, что сам не понял, как попал. И вообще напомнил, как он прекрасен

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