Медведев о победе над Фрицем: «В первом сете он меня немного переигрывал, у него было намного больше шансов на моей подаче»

Теги ATP Western & Southern Open Тэйлор Фриц Даниил Медведев Теннис

Первая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал победу над Тэйлором Фрицем в четвертьфинале в Цинциннати (7:6, 6:3).

В первом сете Медведев отыграл iшесть брейк-пойнтов, три из которых были сетболами.

«Я знал, что матч будет упорным. В первом сете он меня немного переигрывал, у него было намного больше шансов на моей подаче. Но мне удалось удержаться. Были сетболы, когда я мог ошибиться и в этом бы не было ничего удивительного.

Но мне удалось удержаться в сете, и это помогло мне выиграть матч».

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