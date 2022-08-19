Фриц о том, что далеко проходит на крупных турнирах: «Стало меньше препятствий. Раньше ты точно выходил на Роджера, Рафу, Энди и Новака, которые были непобедимы»

13-я ракетка мира ответил, что нужно, чтобы стабильно показывать хорошие результаты на крупных турнирах. Накануне американец вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати.

– Есть несколько факторов. Я очень вырос как теннисист. На самом деле, я играю гораздо лучше, чем раньше.

Еще помогает, что нет таких препятствий, как когда мне было 18-20 лет. Раньше ты выигрывал два матча на «Мастерсе» и, раз был несеяным, точно выходил на Роджера, Рафу, Энди и Новака, которые были непобедимы (улыбается).

Стало чуть проще, поскольку я намного лучше играю и в сетке нет этих супертеннисистов (улыбается).

– Комфортнее играть турниры, зная, что сетки более открытые?

– Возможно, они и не стали более открытыми. Просто так кажется, потому что эти парни очень, очень хорошо выступали на пике карьеры.

Раньше я не попадал в посев, невысоко стоял в рейтинге, поэтому рано или поздно обязательно на них выходил. Это точно имеет значение.

Есть еще столько потрясающих игроков. Может, просто потому, что мы вместе выросли и я давно знаю некоторых, например, Рублева, Зверева, , мне кажется, что их победить проще, чем кумиров детства.

Понимаете, о чем я? Возможно, дело в психологии.

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