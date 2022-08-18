Фриц о том, хотел ли бы он видеть Джоковича на US Open: «Новак – один из немногих игроков, которых я никогда не побеждал, так что не знаю»

13-я ракетка мира Тэйлор Фриц прокомментировал то, что Новака Джоковича не пускают в США из-за того, что он не привит от коронавируса.
«Сложный вопрос. С одной стороны, трудно делать исключения для определенных людей. Не знаю, как бы я к этому отнесся.
С другой стороны, с точки зрения ковида мы не самая безопасная страна. Так что встает вопрос: а что плохого в том, чтобы дать лучшему теннисисту мира выступить на US Open?
Но, опять же, это противоречивый вопрос, потому что я не знаю, как бы отнесся к тому, что для человека сделали исключение только из-за того, кто он такой.
И для всех игроков будет лучше, если Новак не приедет (улыбается).
- Вы бы хотели, чтобы он приехал, или рады, что его не будет?
– Не знаю. Новак – один из немногих игроков, которых я никогда не побеждал, так что я не знаю (улыбается).
Непривитого Джоковича не пускают на US Open. Но он верит в чудо – и правила могут пересмотреть
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе