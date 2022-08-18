Фриц о том, хотел ли бы он видеть Джоковича на US Open: «Новак – один из немногих игроков, которых я никогда не побеждал, так что не знаю»

13-я ракетка мира прокомментировал то, что не пускают в США из-за того, что он не привит от коронавируса.

«Сложный вопрос. С одной стороны, трудно делать исключения для определенных людей. Не знаю, как бы я к этому отнесся.

С другой стороны, с точки зрения ковида мы не самая безопасная страна. Так что встает вопрос: а что плохого в том, чтобы дать лучшему теннисисту мира выступить на ?

Но, опять же, это противоречивый вопрос, потому что я не знаю, как бы отнесся к тому, что для человека сделали исключение только из-за того, кто он такой.

И для всех игроков будет лучше, если Новак не приедет (улыбается).

- Вы бы хотели, чтобы он приехал, или рады, что его не будет?

– Не знаю. Новак – один из немногих игроков, которых я никогда не побеждал, так что я не знаю (улыбается).

Непривитого Джоковича не пускают на US Open. Но он верит в чудо – и правила могут пересмотреть

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