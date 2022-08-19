Медведев о легализации тренерских подсказок: «Не понимаю, как тренер может помочь по ходу матча»

Первая ракетка мира высказался о легализации коучинга. Он ответил, поменялось ли что-то в его общении с тренером Жилем Серварой.

«Не поменялось, может, в каком-то матче это повлияет, но пока нет. Мы стараемся много работать на тренировках, разговаривать, смотреть, что можем улучшить: он – в плане упражнений или советов, я – в плане игры и ударов по мячу.

Я не очень понимаю, как тренер может помочь по ходу матча, как в некоторых других видах спорта, где очень важна тактика. В теннисе тренер, наверное, в одном матче из пяти может подсказать поменять позицию на приеме или чаще бить сопернику под бэкхенд, если заметит это со стороны.

Поэтому иногда это может поменять ход матча. В то же время, допустим, мне играть с Фрицем, это наша первая встреча, но все равно я знаю его игру, а он – мою. Не думаю, что коучинг будет иметь большое значение.

Но в целом я не против и никогда не был. Если я правильно понимаю, правило таково: если я на другой стороне корта, мой тренер не должен подсказывать, как и тренер соперника. Они должны это соблюдать. А если нет, ладно».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе