Тренер Медведева о легализации коучинга: «Я скорее за, в особенности за устранение лицемерия и непоследовательности наказаний»

Тренер Даниила Медведева Жиль Сервара высказался о легализации коучинга в ATP-туре.

– Я скорее за, в особенности за устранение лицемерия и непоследовательности наказаний. Иногда судья не решается, а на следующий день наказывает за менее явный коучинг. Некоторых тренеров штрафуют за три «камона» в гейме. Правила были непоследовательные, не оформленные.

– На ваш взгляд, этого ждали тренеры и игроки?

– Да, ожидания были. Если я правильно понял, решение было принято в результате опроса тренеров. Со мной советовался Даниэль Валверду, который много лет хотел воплотить это в жизнь. Я сказал, что мы должны покончить с лицемерием. Коучинг существует, у всех тренеров свои слова и жесты. Отныне мы просто разрешим то, что уже есть, мы легализуем практику.

– Как вы думаете, что изменится?

– Для начала будет меньше штрафов. И... Не так уж многое. Потому что это правило не позволит поговорить друг с другом, как во время тренировок. Будет зависеть от расстояния между ложей и игроком, от того, слышит ли игрок тренера, а также от уместности слов тренера. Я уверен, впоследствии для каждого найдется что-то свое.

В коучинге многое зависит от отношений между тренером и игроком. Теннис настолько психологический вид спорта, что некоторых говорящий тренер раздражает больше, чем все остальное. Я как-то видел, что сопернику Даниила подсказывает тренер, и говорил про себя: «Продолжай-продолжай, получается обратный эффект, мне подходит». Но я не утверждаю, что это распространенная ситуация.

– Насколько коучинг спонтанный или подготовленный?

– Есть оба варианта. И опять же, это не всегда возможно. На больших стадионах, например, ложи находятся далеко, и тренеров не слышно. Иначе ситуация такая, что обязательно нужно подготовить коды, жесты, простые вещи. Речь о передаче сообщения за секунду, а сделать это можно, только минимально подготовившись. Кроме того, всегда будут моменты, возникающие прямо по ходу матча, когда требуется импровизировать.

– Что вы думаете о главном контраргументе противников этого решения?

– Мне он не слишком импонирует. Во всех индивидуальных видах спортсменам нужно искать решения, а тренеры могут подсказывать, и я не понимаю, почему теннис должен чем-то отличаться. Если это теннис, то тренер не может передать сообщение, когда игрок в четырех метрах от него? Я не могу понять.

– Сколько информации может передать тренер?

– По-моему, очень мало. Иногда грань между коучингом и подбадриванием размыта. Но подбадривание заряжает энергией, поэтому это одна из форм коучинга.

Я могу привести в пример ATP Cup и свой опыт работы с Россией. На ATP Cup у нас полторы минуты на смену сторон. Но это очень мало, особенно если учесть, что нельзя тратить время на разговоры. Игрокам нужно время для себя, для обработки информации требуется спокойное психологическое состояние. Если все время говорить, это утомляет и раздражает.

Я даже не говорю о Данииле, он исключительный случай, но я помню, как пытался сдержать тренера , который хотел передать гораздо больше информации, чем игрок мог переварить. Требуется аккуратно дозировать информацию.

– Вас с Даниилом часто наказывали за коучинг?

– Нет. За исключением одного раза в Цинциннати, где нас чуть не наказали довольно сильно.

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