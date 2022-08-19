Медведев о выходе в 1/4 финала в Цинциннати: «В целом доволен своим уровнем и с нетерпением жду следующего матча»

Первая ракетка мира прокомментировал победу над в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати – 7:5, 7:5.

«Денис – очень сильный игрок. В его ударах есть что-то такое, с чем непросто справляться. Даже в обычные удары он вкладывает чистую мощь и чистое вращение. Бывает трудно адаптироваться. Из-за этого у меня возникают ошибки.

Но в целом мне удалось сыграть довольно стабильно и создать много возможностей сделать брейк. В первом сете я первым взял его подачу. Довольно хорошо подавал даже в том гейме, в котором отдал брейк.

В целом доволен своим уровнем и с нетерпением жду следующего матча».

В четвертьфинале россиянин сыграет с Тэйлором Фрицем.

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