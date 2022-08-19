Чорич впервые с 2018-го победил двух игроков топ-20 на одном турнире и впервые с 2019-го вышел в 1/4 на «Мастерсе»

152-я ракетка мира в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати обыграл №19 – 6:2, 6:3.

Во втором раунде хорват, сейчас возвращающийся в тур после операции на плече, прошел №3 . Таким образом, он обыграл двух соперников из топ-20 по ходу одного турнира впервые с Шанхая-2018.

В целом Чорич 26-й раз победил игрока топ-20. До Цинциннати ему это не удавалось почти два года – с US Open-2020.

В четвертьфинал «Мастерса» хорват вышел впервые с весны-2019, а всего – восьмой раз в карьере.

Теперь он сыграет с девятой ракеткой мира Феликсом Оже-Альяссимом.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе