Фриц о легализации тренерских подсказок: «Дурацкое правило»

Тэйлор Фриц негативно высказался о легализации коучинга в ATP-туре.

– Дурацкое правило.

– Почему?

– Потому что теннис – это индивидуальный вид спорта. Для чего мы это меняем? Я считаю, что в теннисе психология играет такую же важную роль, как и физподготовка. И нужно самостоятельно разбираться со всем, что происходит на корте, это задача игрока.

Думаю, просто смешно самому быть неспособным анализировать, работать над нужными вещами, придумывать стратегии, поддерживать стабильное эмоциональное состояние и просто слушать, что тебе советуют делать. Это ужасно.

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